الآلاف يشاركون في احتجاج مناهض للحكومة الإسبانية

احتشد آلاف الأشخاص في وسط العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم السبت؛ للاحتجاج على الحكومة الاشتراكية واتهامها بتقويض الدستور، في تجمع دعمته الأحزاب اليمينية.

واحتشد المحتجون في ساحة بلازا دي سيبيليس أمام مبنى البلدية ولوحوا بالأعلام الإسبانية، وطالبوا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث بالاستقالة وهتفوا "خائن".