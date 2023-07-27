تقرير: 50 مليون مكسيكي يعيشون بدون تأمين صحي

أفادت صحيفة "El Financiero"، في تقرير لها، بازدياد إنفاق المكسيكيين على الصحة بنسبة 30.9% خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كانت العنصر الأكثر نموًا بين نفقات الأسرة.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى نتائج المسح الوطني للدخل وإنفاق الأسرة، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في البلاد، والذي يغطي الفترة بين عامي 2018 و 2022.

وقالت الصحيفة: "بلغ عدد الأشخاص المحرومين من الخدمات الصحية (غير المؤمّنين) 50.3 مليون، أي 39.1% من السكان، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 151% مقارنة بعام 2018.. تم الإبلاغ عن زيادة 20 مليونًا حالياً".

وأضافت الصحيفة: "في عام 2022، وبمجرد انتهاء الوباء، خصص أفقر الناس 4.2% من دخلهم للنفقات الصحية، بزيادة 1.3 نقطة عن عام 2018".

وأشارت الصحيفة المكسيكية إلى أن أفقر الناس في البلاد هم الذين اضطروا إلى الإنفاق أكثر على الصحة؛ بسبب ما وصفته "فشل المعهد الصحي للرعاية".