إسرائيل تسرّع إنتاج مضادات الصواريخ الباليستية

وجهت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، بتسريع إنتاج صواريخ مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية، بحسب "الأناضول".

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وقالت الوزارة في بيان: "وقّع المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) أمير برعام، الأمر الذي سيسمح بتسريع إنتاج صواريخ سهم بشكل ملحوظ".

وبالعبرية يسمى الصاروخ "حيتس"، وبالعربية "سهم"، وبالإنجليزية "آرو"، وهو مخصص لاعتراض الصواريخ الباليستية.

وأضاف البيان: "في إطار هذه الصفقة، ستزوّد صناعات الفضاء الإسرائيلية وزارة الدفاع بكمية إضافية كبيرة من صواريخ سهم".

وتملك إسرائيل 3 منظومات للدفاع الجوي، هي "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، و"مقلاع داود" لاعتراض الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، فضلًا عن منظومة "سهم".

وذكرت الوزارة أن "نظام سهم الذي يجري تطويره وإنتاجه بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA)، أظهر قدرات اعتراضية هائلة خلال حرب السيوف الحديدية (إبادة غزة)، وعملية ’الأسد الصاعد’ (الهجوم على إيران)".

وقالت: "تُعد شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) المطور الرئيس لنظام سهم، بالتعاون مع شركة ستارك الأمريكية".

غير أن وسائل إعلام دولية، بينها صحيفة التلغراف البريطانية، أكدت أن هذه المنظومات فشلت في مرات عديدة باعتراض صواريخ أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن وسقط أحدها بمطار بن غوريون.

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كما أن صواريخ إيران التي ردت بها على الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما بدءًا من 13 يونيو/ حزيران الماضي، ضربت مواقع استراتيجية وعسكرية وطاقية حساسة في إسرائيل، لتسفر عن مقتل وإصابة العشرات وخسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.