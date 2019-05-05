طهران تحتل المركز الأول في ”الإهمال والعشوائيات“

اعتبر وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، أن العاصمة طهران تحتل المركز الأول بين محافظات بلاده في ”الإهمال“، منتقدًا زيادة نسبة الهجرة إلى المدن وأعداد سكان العشوائيات في ظل تدني الخدمات الأساسية لهم.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس“ المحلية، اليوم الأحد، عن فضلي قوله: ”إن أحد أبرز الموضوعات المعنية باهتمام المسؤولين هو العشوائيات، إذ نعمل على مساعدة سكان هذه المناطق، بجانب تقليل نسبة الهجرة إلى المدن، وعدم إضافة أناس جدد للسكن في هذه العشوائيات“.

وأكد فضلي خلال حضوره جلسة للجنة الاجتماعية المعنية بتقليل الأضرار الاجتماعية في المساكن العشوائية: أن ”التخطيط الخاطئ والنظام الإداري والمالي غير الصحيح هو ما أدى إلى عدم التوازن، ولهذا نشهد العشوائيات والهجرة من القرى إلى المدن“. وفقًا لتصريحه

وعلق وزير الداخلية الإيراني على وضع سكان العشوائيات في بلاده قائلًا: ”إن من يعيشون في العشوائيات بشر ومواطنون ولديهم حقوق، لذا يجب علينا أن نسهل مسار الهجرة من المدن إلى القرى، وتقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرهما لهؤلاء المواطنين“.

وتابع ”أن عدم التوازن في توزيع الإمكانات تسبب في عدم التعادل في نسبة السكان، فعلى سبيل المثال تضم العاصمة طهران في الوقت الراهن 11 مليون نسمة إذ تحتل المركز الأول في الإهمال، بل إننا نعاني عدم التوازن والتعادل في البلاد“.