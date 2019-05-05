بعد مقتل مستوطن.. جنرال إسرائيلي يحذر الجيش من عجز ”القبة الحديدية“

حذر جنرال إسرائيلي، اليوم الأحد، من فشل منظومة القبة الحديدية المستمر في اعتراض الصواريخ والمقذوفات التي تنطلق على الأراضي المحتلة في الشمال من داخل قطاع غزة ووصل بعضها بالفعل للعمق الإسرائيلي.

ونقل موقع ”والا“ العبري، الأحد، عن العقيد نير تاليس قائد كتيبة القبة الحديدية قوله إنه ”على الرغم من نسبة النجاح العالية للبطاريات إلا أنه ما يزال أمامنا تحد كبير“، بحسب زعمه.

واعتبر الجنرال الإسرائيلي تاليس أن ذلك التحدي يتمثل في استمرار جولات القتال في قطاع غزة، الذي ينتج عنه رد فعل فلسطيني يتمثل في إطلاق صواريخ على إسرائيل تتطلب عملاً كبيرًا من القبة الحديدية.

ونقل موقع ”ريشت كان“ العبري عن الجنرال يعقوب عميدرور تحذيرًا أرسله ”لكل من يجلس في الغرف المغلقة، يجب أن يأخذ في الاعتبار كل شيء، مسابقة الأغنية الأوروبية، يوم الذكرى، يوم النكبة“.

وأضاف في تعقيبه على تصاعد الأحداث الساخنة مع غزة: ”قد نستنتج أنه على الرغم من اقترابهم، إلا أن العملية متواصلة، لكن عدم أخذها في الاعتبار على الإطلاق ليس بالأمر الخطير“.

تأتي هذه التحذيرات في أعقاب مقتل مستوطن إسرائيلي في مدينة عسقلان بعد تعرضها لرشقات صاروخية ثقيلة أطلقت من قطاع غزة.

وقال موقع ”مفزاك لايف“ العبري إن المستوطن الذي يبلغ من العمر 60 عامًا أصيب بجراح حرجة نُقل على إثرها إلى مستشفى برزلاي في المدينة، وأعلن عن وفاته لدى وصوله المشفى.

وكشفت مصادر مطلعة أن صواريخ ثقيلة لم تستطع القبة الحديدية اعتراضها سقطت في مناطق حساسة، من بينها مركز يتبع لجهاز ”الشاباك“، وصاروخ آخر سقط قرب منشأة تابعة للجيش، يُعتقد أنها بطارية من بطاريات القبة الحديدية، بحسب موقع ”عكا“ المختص بالشؤون الإسرائيلية.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، على لسان الناطق باسمه أفيخاي أدرعي، بعدم تمكن القبة الحديدية من اعتراض كل الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة.

وقال أدرعي إنه تم إطلاق نحو 200 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض ”عشرات“ منها فقط، وفق قوله.

وذكرت القناة 13 العبرية أن الليلة الماضية شهدت إطلاق 130 صاروخًا من قطاع غزة، ومنذ صباح أمس بلغ عدد الصواريخ التي انطلقت على إٍسرائيل 430 صاروخًا.

من جانبها، قالت صحيفة ”هارتس“ العبرية، الأحد، إن ”حوالي 180 صاروخًا أطلقت على إسرائيل خلال ساعات الليل، في حين هاجم الجيش الإسرائيلي 60 هدفًا بقطاع غزة.