روسيا تؤكد استمرار تعاونها مع إيران رغم العقوبات الأمريكية

قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي اليوم السبت، إن بلاده لن توقف تعاونها مع إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء ”سبوتنيك“ الروسية بنسختها الفارسية، عن ريابكوف، قوله إن ”التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على طهران لن تؤدي إلى وقف التعاون النووي بيننا وسنوسع الشراكة مع إيران“.

وأوضح أن ”محطة بوشهر النووية الإيرانية قد تخضع لعقوبات خارج وحدة المفاعل الحالية، وأن أنشطة إزالة اليورانيوم المخصب خارج إيران مقابل اليورانيوم الطبيعي يمكن أن تتم معاقبتها“.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي قائلًا: ”لا تهديد بفرض عقوبات جديدة سوف يوقف تعاوننا مع إيران على أساس المنفعة القانونية والمتبادلة، إننا نعيش منذ فترة طويلة في ظل ظروف العقوبات الأمريكية على روسيا، منذ عام 2012“.

واعتبر سيرجي ريابكوف أن ”هناك تكيفًا خطيرًا ضد هذه الطريقة غير القانونية التي تطبقها الولايات المتحدة“، مبينًا أن ”الشركاء الإيرانيين يتمتعون بخبرة أكثر ثراءً في هذا المجال“.

وكانت الخارجية الأمريكية قد لوّحت أمس الجمعة، بعقوبات ضد إيران إذا نقلت مادة اليورانيوم المخصب للخارج لمبادلتها باليورانيوم الطبيعي.

وحذرت الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات ضد أي جهة تعمل على مساعدة إيران على توسيع مفاعل بوشهر النووي الذي يقع جنوب البلاد.