رئيس سريلانكا يتعهد ”بالقضاء على الإرهاب“ وتحقيق الاستقرار قبل الانتخابات

قال رئيس سريلانكا، ماثريبالا سيريسينا، إن قوات الأمن ”ستقضي على الإرهاب“ وتستعيد الاستقرار قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها بحلول نهاية العام، متعهدا بـ“محاسبة كل المتشددين المتصلين بالهجمات الانتحارية التي وقعت في عيد القيامة“.

وقال سيريسينا في مقابلة مع ”رويترز“ اليوم السبت، ”لا يمكن تأجيل الانتخابات ولذلك فإنني سوف أستعيد الاستقرار وأقضي على الإرهاب قبل الانتخابات.. لقد حددنا بالفعل هوية كل الأعضاء الفاعلين من الجماعة وسوف نلقي القبض عليهم حالا“.

وتابع الرئيس السريلانكي، قائلا إن هناك ما بين 25 و30 ”عضوًا نشطًا“ آخرين على صلة بالتفجيرات ما زالوا طلقاء، وإن تنظيم داعش المتشدد هو المسؤول عن هجمات 21 أبريل/ نيسان.