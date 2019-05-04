تقرير: روسيا تضغط على إيران لتغيير مواقع الحرس الثوري في سوريا وسحب طائرات درون

كشف تقرير إسرائيلي، عن وجود تحولات جديدة ومفاجئة من جانب روسيا ضد الوجود العسكري الإيراني في سوريا.

وقال موقع ”ديبكا“ الإسرائيلي، الذي يعنى بشؤون الاستخبارات والأمن اليوم السبت، إن ”روسيا بدأت تمارس ضغوطًا على إيران في سوريا من أجل سحب قواتها العسكرية المتواجدة في العديد من المناطق السورية“.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة قولها، إن ”من بين الضغوط التي تواجهها إيران من قبل روسيا، هو إخراج قوات الحرس الثوري الإيراني من القواعد العسكرية التي يتخذها مقرًا له في سوريا“.

وأضافت أن من بين المطالب الروسية، ”قيام الحرس الثوري بسحب طائراته دون طيار المزودة بالقنابل والصواريخ الدقيقة الموجهة“.

وتابع التقرير، أن ”روسيا عرقلت قرار الرئيس بشار الأسد بمنح الإيرانيين مرفأ اللاذقية قرب قاعدة حميميم، ثم انتقل الجانب الروسي في أعقاب ذلك إلى طرد قوات الحرس الثوري الإيراني من مختلف القواعد الجوية السورية ذات الأهمية، التي كانت موسكو قد وافقت على مشاركة العمل فيها مع الجانب الإيراني“.

وكشف عن انسحاب الحرس الثوري من ”مطار المزة العسكري جنوب غرب دمشق، وقاعدة خلخلة الجوية السورية في مدينة السويداء، إضافة إلى قاعدة التياس الجوية العسكرية“.