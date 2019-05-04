الأولى منذ 70 عامًا.. طقوس غريبة لتتويج ملك تايلاند‎ (فيديو صور)

أقيمت، اليوم السبت، مراسم التتويج الرسمي لملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن، وارتدى الملك تاج النصر العظيم الذي يصل وزنه إلى 7.3 كيلوغرام ضمن مراسم تتويج مطولة تمزج بين التقاليد البوذية والهندوسية.

وأصبح فاجيرالونكورن (66 عامًا) ملكًا دستوريًا بعد وفاة والده الملك بوميبون أدولياديج في تشرين الأول/ أكتوبر العام 2016 بعدما جلس على العرش لمدة 70 عامًا.

هي الأولى من نوعها خلال ما يقرب من 70 عاماً.. مراسم تتويج ماها فاجيرالونكورن

ملكاً لـ #تايلاند#إرم_نيوز pic.twitter.com/i1OneWdWN6 — إرم نيوز (@EremNews) May 4, 2019

ورافقت الملكة الجديدة سوتيدا الملك بعد الإعلان المفاجئ عن زواجها من الملك قبل 3 أيام من التتويج.

وتُجرى مراسم التتويج بعد انقضاء فترة حداد على الملك الراحل، وتأتي في ظل حالة من الضبابية بشأن أزمة انتخابات معلقة دون حلٍ بين رئيس المجلس العسكري الحالي و“جبهة ديمقراطية“ تحاول إبعاد الجيش عن السياسة.

وجلس الملك فاجيرالونكورن في قاعة العرش داخل القصر الكبير أسفل مظلة من 9 طبقات تحمل كافة الرموز الملكية، ومنها تاج مطلي بالذهب ومزخرف بالماس، وكان برفقته الملكة، وأفراد الأسرة المالكة، ورهبان.

وقال في أول تصريح ملكي له بعد التتويج:“سأحكم بالعدل من أجل مصلحة المملكة والشعب للأبد“.

ومنح الملك أيضًا الملكة سوتيدا، مضيفة الطيران السابقة على الخطوط الجوية التايلاندية، لقبها الملكي الكامل.