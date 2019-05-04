للمرة الأولى منذ عام.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى‎

أطلقت كوريا الشمالية، السبت، عددا من الصواريخ قصيرة المدى قبالة سواحلها الشرقية، للمرة الأولى منذ عام.

وذكرت رئاسة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، في بيان، نقلت عنه وكالة ”أسوشيتد برس“، ”أطلقت كوريا الشمالية عددًا من الصواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة هودو في اتجاه الشمال الشرقي“، مضيفة أن ”الصواريخ عبرت ما بين 70 إلى 200 كيلومتر فوق بحر اليابان“.

وقالت الرئاسة، إن ”إطلاق الصواريخ ربما يعد مؤشرا على تزايد إحباط بوينغ يانغ من توقف المحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وعدم اتخاذ خطوات ملموسة نحو تخفيف العقوبات عنها“.

وعلقت سارة ساندرز، المتحدثة باسم الأبيض على إطلاق الصواريخ قائلة: ”نحن على دارية بتصرفات كوريا الشمالية، وسنواصل مراقبة الوضع كأمر ضروري“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح الشهر الماضي بأن عقد قمة ثالثة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ”ستكون فكرة جيدة“.

والتقى ترامب وكيم مرتين، الأولى في هانوي في فبراير/شباط الماضي والثانية في سنغافورة في يونيو/حزيران، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.