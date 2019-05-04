ألمانيا تعُدّ آلاف المتطرّفين اليمينيين المستعدين للقيام بأعمال عنف

المصدر: أ.ف.ب

تعُدّ ألمانيا 24 ألف متطرّف يميني، بينهم 12700 شخص لديهم جهوزية للقيام بأعمال عنف، وفق إحصاء أجرته وزارة الداخلية في عام 2017، بحسب ما أفادت الجمعة صحيفة نوي أوسنابروكر تسايتونغ الألمانية.

وكانت الوزارة أوردت هذه الأرقام في ردّها على سؤال طرحه عليها الحزب الليبرالي وحصلت عليه الصحيفة.

والأربعاء نظّمت حركة ”المسار الثالث“ مسيرة للنازيين الجدد في مدينة بلاون في عيد العمال في ولاية ساكسونيا: وقد ارتدى مئات المتظاهرين قمصانا كتب عليها ”وطني ثوري اشتراكي“ رافعين أعلاما وقارعين الطبول.

والجمعة علّق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تغريدة ”إذا كانت هناك مسيرة للنازيين الجدد في طرقاتنا وإذا كان هناك أكثر من 12 ألف متطرّف يميني جاهزين للعنف، عندها لا يمكننا أن نتجاهل أو أن نقلل من حجم القدرة الإرهابية المحتملة لليمين“، مضيفا ”لا يحق لنا أن ندع طرقاتنا أو الانترنت لمتطرّفي اليمين“.

وأثارت التظاهرة التي نظّمتها حركة ”المسار الثالث“ جدلا في ألمانيا بخاصة بسبب عدم حظرها. وأعلنت السلطات المحلية أنها لم تجد في المسيرة أي ”أثر ترهيبي“ يستلزم تدخلا من الشرطة.

والخميس عبّر رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا يوزيف شوستر عن غضبه قائلا ”لا يمكن لحكومة مقاطعة سكسونيا أن تسمح بتظاهرات كتلك، إن كانت تريد فعلا التصدي لليمين المتطرّف“.

بدوره وصف وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر صور المسيرة بـ“الشنيعة“.