أمريكا تجدد إعفاءات لأربع دول تتعاون مع إيران في مجال منع الانتشار النووي

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر فورد لوكالة بلومبرغ إن الولايات المتحدة منحت، اليوم الجمعة، مجددًا إعفاءات تسمح لبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بمواصلة العمل مع إيران في مجال منع انتشار الأسلحة النووية.

ويعني القرار السماح لهذه الدول بمواصلة المشروعات التي تستهدف كبح قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي.

وقالت بلومبرغ: ”إن الإدارة ستقلص مدة الإعفاءات إلى 90 يومًا بدلًا من 180 يومًا“.

وبموجب الاتفاق النووي الذي وُقع عام 2015 مع القوى الست الكبرى، وافقت إيران على تحويل المنشآت النووية في أراك وفوردو إلى وضع يجعل استخدامها في إنتاج مواد انشطارية لاستخدامها في أسلحة نووية أمرًا أصعب بكثير.