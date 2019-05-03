البيت الأبيض: ترامب وبوتين بحثا إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد

قال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب، تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لأكثر من ساعة اليوم الجمعة، وبحثا إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد، ونزع سلاح كوريا الشمالية النووي والموقف السياسي في فنزويلا.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين، إن ”ترامب وبوتين تحدثا بشأن إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد متعدد الأطراف بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، أو تمديد الاتفاق النووي الاستراتيجي الحالي بين الولايات المتحدة وروسيا“.

وأضافت ساندرز، أن ”الحوار امتد لأكثر من ساعة وتطرق باقتضاب إلى تحقيق المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016″، موضحة أنه ”تم بحث القضية في سياق الحديث عن انتهاء التحقيق“.

وتابعت ”بحثا الاتفاق النووي الجديد أو التمديد واحتمال إجراء حوار مع الصين عن الأمر أيضا، ومضت قائلة ”بحثا التجارة وحقيقة زيادتها بين البلدين منذ تولي الرئيس منصبه. تحدثا عن كوريا الشمالية. تحدثا أيضا عن أوكرانيا وفنزويلا. حوار شامل وإيجابي“.