نتائج أولية: الناخبون يعاقبون الحزبين الرئيسيين في بريطانيا بسبب البريكست

كشفت نتائج جزئية أن الناخبين الإنجليز استغلوا الانتخابات المحلية؛ لمعاقبة حزب المحافظين الحاكم بزعامة تيريزا ماي وحزب العمال المعارض، بسبب الإخفاق في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ومع إعلان أقل من ثلث نتائج التصويت في انتخابات المجالس المحلية الإنجليزية، فقد حزب المحافظين 212 مقعدًا، في حين فقد حزب العمال 54 مقعدًا، حسب إحصاء هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي). وحصل الديمقراطيون الأحرار على 145 مقعدًا من مقاعد المجالس المحلية.

ويجرى التنافس على أكثر من ثمانية آلاف مقعد في المجالس الإنجليزية، وهي هيئات إدارية مسؤولة عن القرارات اليومية المتعلقة بالسياسات المحلية التي تتراوح من التعليم إلى إدارة النفايات، حيث من المقرر إعلان النتائج النهائية في وقت لاحق اليوم.

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس آذار، رغم أن ماي لم تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج.

ولم يتضح الآن، متى وكيف أو ما إذا كانت عملية الخروج ستحدث، لكن الموعد الحالي للمغادرة هو 31 تشرين الأول أكتوبر.