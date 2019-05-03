ماليزيا تفرج عن فيتنامية اتهمت بقتل أخ زعيم كوريا الشمالية

المصدر: أ ف ب

أفرجت السلطات الماليزية صباح الجمعة عن فيتنامية اعتقلت بتهمة المشاركة في اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 2017، وذلك بعدما أسقطت عنها تهمة القتل وأدانتها بتهمة التسبب بجروح، بحسب ما أفاد محاميها.

وقال المحامي ”هشام تيه بوه تيك“ إن موكلته دوان ثي هونغ (30 عاماً) خرجت من سجنها الواقع قرب العاصمة كوالالمبور قرابة الساعة 7:20 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وكانت النيابة العامة الماليزية التي تعرضت لضغوط من الدبلوماسية الفيتنامية، أسقطت في الأول من نيسان/ أبريل الماضي، عن الشابة تهمة القتل ووجهت إليها تهمة جديدة هي التسبب بجروح بواسطة سلاح خطر.

وأقرت المتهمة بذنبها بالتهمة الجديدة ليحكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات و4 أشهر تم تخفيضها لاحقًا بدعوى حسن السلوك وأطلق سراحها الجمعة بعدما احتسبت فترة توقيفها من ضمن مدة العقوبة.

وكانت السلطات الماليزية أفرجت في آذار/ مارس الماضي، عن المتهمة الثانية في هذه القضية وهي الأندونيسية ستي عائشة، بعدما أسقطت النيابة العامة تهمة القتل التي اعتقلت على أساسها.

وبذلك تكون الشابة الفيتنامية هي المدانة الوحيدة في الجريمة التي ارتكبت بغاز الأعصاب في مطار كوالالمبور الدولي في 2017 وأثارت صدمة في العالم أجمع لا سيما وأنها أعادت إلى الأذهان ذكريات من أساليب الحرب الباردة.