وزير إيراني: إعلام الحرس الثوري يمارس عملًا خطيرًا ضد الحكومه

اتهم وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، الخميس، وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري، بالقيام بما وصفه بـ“عمل خطير“ ضد حكومة الرئيس حسن روحاني.

وقال فضلي في تصريحات صحفية خلال زيارته لمحافظة خراسان الشمالية، إن ”اثنتين من وكالات الأنباء في البلاد تقومان بعمل خطير ضد الحكومة“، في إشارة إلى وكالتي ”فارس وتسنيم“ بعدما نشرتا الأربعاء معلومات عن تقنين ورفع أسعار البنزين، الأمر الذي خلق حالة من الغضب ضد حكومة روحاني.

وأضاف: ”كانت هناك طوابير طويلة في محطة الوقود التي تسبب قلقًا للناس“.

وأكد فضلي أنه ”لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تحديد حصة البنزين ورفع الأسعار“، مشيرًا إلى أن ”إيران ليست لديها مشكلة في إمدادات الوقود“.

وكان وزير النفط الإيراني، بيجن زنغانة، على في وقت سابق على ما نشرته وكالتا فارس وتسنيم، قائلاً إن ”القضايا المثارة في هذا الصدد من قبل بعض وسائل الإعلام خاطئة وكذبة“.