حصيلة المواجهات في فنزويلا ترتفع إلى 4 قتلى بعد وفاة اثنين من المتظاهرين

قضى شابان فنزويليان، الخميس، بعد إصابتهما في مواجهات خلال تظاهرات ضد الرئيس نيكولاس مادورو في اليومين الأخيرين، ما يرفع عدد القتلى الذين سقطوا في هذه المواجهات مع قوات الأمن إلى أربعة، بحسب ما أفادت المعارضة وعائلات.
وقال نائبان معارضان إن يوسنر غراتيرول (16 عامًا) أصيب الثلاثاء في تظاهرة نظمت في مدينة فيكتوريا شمال البلاد، فيما أصيب يوافري هرنانديز (14 عامًا) على هامش تظاهرة كبيرة ضد مادورو الأربعاء في كراكاس.
ودعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجيش إلى ”محاربة جميع الانقلابيين“، وذلك في خطاب ألقاه، الخميس، غداة تظاهرات جديدة مؤيدة للمعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة.
وقال مادورو الذي كان يتحدث محاطًا بجنود، في خطاب بثته الإذاعة والتلفزيون في وقت مبكر صباح الخميس: ”نعم، نحن في خضم المعركة، والمعنويات يجب أن تكون في أعلى مستوياتها لتجريد جميع الخونة من أسلحتهم، جميع الانقلابيين“.