حصيلة المواجهات في فنزويلا ترتفع إلى 4 قتلى بعد وفاة اثنين من المتظاهرين

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دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجيش إلى ”محاربة جميع الانقلابيين“، غداة تظاهرات جديدة مؤيدة للمعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة.