مادورو يدعو الجيش إلى محاربة ”كل الانقلابيين“‎

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجيش إلى ”محاربة جميع الانقلابيين“، وذلك في خطاب ألقاه، الخميس، غداة تظاهرات جديدة مؤيدة للمعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة.

وقال مادورو الذي كان يتحدث محاطًا بجنود، في خطاب بثته الإذاعة والتلفزيون في وقت مبكر صباح الخميس: ”نعم، نحن في خضم المعركة، والمعنويات يجب أن تكون في أعلى مستوياتها لتجريد جميع الخونة من أسلحتهم، جميع الانقلابيين“.

وأكد مادورو، الأربعاء، أنه ”لن يتردد“ في معاقبة ”الخونة“ المسؤولين في رأيه عن محاولة الانقلاب التي دعا إليها غوايدو، صباح الثلاثاء، معلنًا أنه يحظى بتأييد جنود متمردين.

وأضاف الرئيس الفنزويلي، الخميس، مخاطبًا العسكريين: ”ولاء دائم ولا خيانة البتة“ مضيفًا: ”لا للخوف.. إنه وقت الدفاع عن الحق في السلام“.

وأثارت محاولة الانقلاب، الثلاثاء، تظاهرات ضخمة ضد الرئيس في كل أنحاء فنزويلا، لكن مادورو أكد مساء أنه أحبط هذه المحاولة.

وفي اليوم التالي، عاد آلاف الفنزويليين إلى الشارع بمناسبة عيد العمال، مطالبين برحيل الرئيس، وتأييدًا لغوايدو الذي اعترفت به نحو خمسين دولة رئيسًا انتقاليًا. واندلعت مواجهات مع قوات الأمن، أسفرت عن مقتل امرأة.