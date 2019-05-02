وقفات احتجاجية للمعلمين في إيران بـ“يوم المعلم“ (فيديو)

كشفت تقارير إخبارية، الخميس، عن تنظيم وقفات احتجاجية للمعلمين في عدد من محافظات إيران، اعتراضًا على تردي الأوضاع المعيشية لفئة المعلمين، وعدم حصولهم على أوجه عديدة من مستحقاتهم، تزامنًا مع احتفالهم بعيد يوم المعلم وفقًا للتقويم الإيراني.

ودعا مجلس تنسيق الاتحادات الثقافية في إيران في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية، الخميس، المعلمين لتنظيم وقفات احتجاجية أمام الإدارات التعليمية في العديد من المحافظات، وخاصة العاصمة طهران وخراسان واصفهان وكرمانشاه وغيلان وكردستان.

واعتبر المجلس أن هذه الدعوة تأتي تعبيرًا عن ما سمّاه تملص الحكومة الإيرانية من واجباتها تجاه المعلمين، وكذلك المديرون والمسؤولون غير الأكْفاء معبرًا عن هذا بقوله: ”إن النظرة التجارية للمدرسة نسفت كفاءة التعليم“.

وانتقد بيان مجلس تنسيق الاتحادات الثقافية الذي نشرته وكالة أنباء العمال الإيرانية ”ايلنا“ تدني أجور المعلمين من العاملين والمتقاعدين على حد سواء، فضلًا عن اعتقال عدد من نشطاء التعليم.

ونشرت وسائل إعلام معارضة فيديوهات وصورًا توثق بعض الوقفات الاحتجاجية في بعض المحافظات الإيرانية، إذ نشر موقع بيك إيران المعارض عبر صفحته الرسمية على موقع يوتيوب فيديو لاحتجاج المعلمين في مدينة كرج الواقعة بمحافظة البرز شمالي إيران.

وكانت أبرز الشعارات التي رفعها المعلمون أثناء وقفاتهم الاحتجاجية من قبيل: ”لا للعنصرية، أوضاعنا التأمينية سيئة، الحرية للنخبة الثقافية في المعتقلات، للا للاختلاس ونعم للتعليم المجاني“.

وتحتفل إيران بعيد المعلم وفقًا للتقويم الفارسي في الثاني من مايو كل عام والذي يوافق ذكرى رحيل رموز من حركة التعليم والثقافة وأبرزهم أبو الحسن خانعلي في الـ 2 من مايو سنة 1961، ومرتضى مطهري في الـ 2 من مايو سنة 1979.