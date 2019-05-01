روسيا: سياسات أمريكا حيال أزمة فنزويلا ”ابتزاز وتهديد مباشر“

وصفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سياسات أمريكا بشأن التطورات الأخيرة في فنزويلا، بأنه ”ابتزاز وتهديد مباشر“.

وقالت زاخاروفا في تصريح لقناة ”روسيا 24“: ”هذه ليست قوة ناعمة بالتأكيد، وإنما خطاب عدواني، وترهيب، وابتزاز، وتهديد مباشر“.

واعتبرت أن أمريكا ”تهدف إلى تقويض الروح المعنوية للشعب الفنزويلي من خلال بث مشاعر الخوف، والقلق، والخيانة، والذعر هناك“.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية، الثلاثاء الماضي، إفشال محاولة انقلاب نفذتها مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة.

وبالتزامن مع محاولة الانقلاب، ظهر زعيم المعارضة خوان غوايدو، في مقطع مصور محاطًا بجنود مدججين بالسلاح، وإلى جانبه زعيم المعارضة السابق ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية بالعاصمة كراكاس.

واتهمت الخارجية الفنزويلية، كولومبيا، بمساعدة المعارضة في محاولة الانقلاب العسكري، فيما اعتبر مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة، صمويل مونكادا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس ”القائدان الفعليان“ لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وتشهد فنزويلا توترًا منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، إعلان غوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.