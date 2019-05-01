إسرائيل تهاجم الصيادين في غزة بحرًا وتتوغل برًّا

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي فتحوا النار اتجاه الصيادين في بحر غزة، وأصابوا صيادًا واعتقلوا اثنين آخرين.

وأوضحت مصادر محلية أن الصيادين المعتقلين هما حازم وخالد أبو ريالة، أما الصياد المصاب فهو محمد أبو ريالة الذي تمكن الصيادون من سحبه على ظهر أحد المراكب ونقله لأحد مشافي غزة.

وطاردت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع أثناء عملهم في الصيد، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة ومضخات المياه صوب قارب الصياد صالح محمد أبو ريالة في بحر منطقة ”الواحة“ شمال غرب مدينة غزة على بعد 3 أميال، وصادرت مركبه.

وسبق ذلك أن أصابت قوات الاحتلال الصياد محمد بشير أبو ريالة بعيار مطاطي في الظهر، نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى اعتقال الصيادين خالد أبو ريالة وحازم صالح أبو ريالة.

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل شبه يومي اعتقال الصيادين عقب إطلاق الرصاص عليهم ومصادرة مراكبهم في بحر غزة.

وأضافت المصادر أن الاحتلال صادر مركبًا واقتاده إلى جهة غير معلومة، في حين أوضح مراسلنا أن الاعتداء الإسرائيلي جرى على بعد 3 أميال بحرية فقط.

ويتعرض الصيادون الفلسطينيون لاعتداءات يومية من قوات الاحتلال، تشمل إطلاق نار وملاحقة ومصادرة مراكب ومعدات، ومنعهم من مزاولة العمل.

وتأتي هذه الاعتداءات بعد يوم من قرار الاحتلال تقليص مساحة الصيد أميالًا بعد زعم الاحتلال سقوط صاروخ على مدينة أسدود المحتلة، في خرق لتفاهمات التهدئة التي تجري بوساطة مصرية أممية.

توغل بري

بالتزامن مع ذلك، توغلت صباح اليوم الأربعاء، جرافات إسرائيلية عدة، شرق منطقة جحر الديك إلى الشرق من مدينة غزة، وشرعت بأعمال تجريف.

وقال شهود عيان إن 8 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت شرق جحر الديك انطلاقًا من بوابة ”النسر“، وشرعت بأعمال تجريف بمحاذاة السياج الفاصل.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الجرافات الإسرائيلية، ساندتها طائرات استطلاعية دون طيار، وعدد من الجيبات العسكرية، وسط إطلاق نار كثيف.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه الأراضي الزراعية والعمال في محيط مكب النفايات شرقي البلدة، دون أن يبلغ عن وجود إصابات.