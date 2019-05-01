طائرتا شبح أمريكيتان تنفذان أولى غاراتهما الجوية شمال العراق (صور)

قالت القيادة المركزية في سلاح الجو الأمريكي إن طائرات ”إف 35 إيه لايتتنغ 2″، المعروفة باسم ”الشبح“، نفذت أولى عملياتها في محافظة كركوك العراقية.

وذكرت القيادة في بيان إن ”طائرتين من طراز ”إف 35 إيه لايتتنغ 2″، نفذتا غارات على معاقل لتنظيم داعش المتشدد في العراق، شملت أنفاقًا ومخازن للأسلحة والذخيرة“.

وأوضح البيان أن ”الغارات استهدفت مناطق في وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك شمالي العراق، وكذلك في جبال حمرين بمحافظة ديالى، وذلك في إطار عملية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش المتشدد“.

وانضمت الطائرتان اللتان نفذتا الهجمات إلى القيادة المركزية الأمريكية للعمليات في المنطقة، في 15 نيسان/أبريل الماضي، وقدمتا من قاعدة ”هيل إير فورس“ في ولاية يوتا.