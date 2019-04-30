محاولة انقلاب في فنزويلا (فيديو)

محاولة انقلاب في فنزويلا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

نفذت مجموعة عسكريين موالين لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو اليوم الثلاثاء، محاولة انقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو.

وأعلن غوايدو عن تلقيه دعم مجموعة ”جنود شجعان“ في فيديو مسجل بقاعدة عسكرية جوية في كراكاس، بثّ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شاهد من رويترز، إن قوات الأمن الفنزويلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على غوايدو اليوم الثلاثاء، أثناء تجمعه مع عدد من الرجال يرتدون الزي العسكري خارج قاعدة للقوات الجوية في كراكاس.

وكان غوايدو قد قال من نفس الموقع في وقت سابق اليوم، إنه يتمتع بدعم القوات لبدء ”المرحلة الأخيرة“ لإنهاء حكم الرئيس مادورو.

لكن حكومة فنزويلا قالت: إن هذا تمرد محدود وإن غوايدو يسعى لانقلاب.

وقال غوايدو في الفيديو الذي تظهر فيه مجموعة رجال يرتدون بزات عسكرية، ”استجاب اليوم جنود شجعان، وطنيون شجعان، رجال شجعان، إلى ندائنا“، وذلك بالتزامن مع إعلان السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز أن جنودًا يدعمون غوايدو قاموا بـ“تحريره“ من السجن.

وأدانت الحكومة الفنزويلية الثلاثاء، ”محاولة الانقلاب“ بعيد تأكيد زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة، عن تلقيه دعمًا من مجموعة من ”الجنود الشجعان“.

وقال وزير الاتصال خورخي رودريغيز في تغريدة، ”في هذه اللحظات نواجه ونقوم بتحييد مجموعة من الخونة داخل القوات العسكرية تمركزوا على جسر التاميرا للقيام بانقلاب“.

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