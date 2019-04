محاولة انقلاب في فنزويلا (فيديو)

نفذت مجموعة عسكريين موالين لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو اليوم الثلاثاء، محاولة انقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو.

وأعلن غوايدو عن تلقيه دعم مجموعة ”جنود شجعان“ في فيديو مسجل بقاعدة عسكرية جوية في كراكاس، بثّ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شاهد من رويترز، إن قوات الأمن الفنزويلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على غوايدو اليوم الثلاثاء، أثناء تجمعه مع عدد من الرجال يرتدون الزي العسكري خارج قاعدة للقوات الجوية في كراكاس.

#Venezuela ????????: #GNB (national guard) forces are gathering at the perimeter fence of La Carlota airbase this morning.

وكان غوايدو قد قال من نفس الموقع في وقت سابق اليوم، إنه يتمتع بدعم القوات لبدء ”المرحلة الأخيرة“ لإنهاء حكم الرئيس مادورو.

لكن حكومة فنزويلا قالت: إن هذا تمرد محدود وإن غوايدو يسعى لانقلاب.

Tear gas is being fired near the air base "La Carlota", which is under the control of forces loyal to Guaidó. #Venezuela pic.twitter.com/Y3piEeRpOA

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) April 30, 2019