محاولة انقلاب في فنزويلا (فيديو)

نفذت مجموعة عسكريين موالين لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو اليوم الثلاثاء، محاولة انقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو.

وأعلن غوايدو عن تلقيه دعم مجموعة ”جنود شجعان“ في فيديو مسجل بقاعدة عسكرية جوية في كراكاس، بثّ على مواقع التواصل الاجتماعي.

#VIDEO Una vez iniciada la #OPERACIÓNLIBERTAD, Militares y Civiles hacen llamado a la población para tomar la calle y recuperar la #DEMOCRACIA en #VENEZUELA. pic.twitter.com/audyMDDAhZ — CimaNewsDigital (@digital_cima) April 30, 2019

وقال شاهد من رويترز، إن قوات الأمن الفنزويلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على غوايدو اليوم الثلاثاء، أثناء تجمعه مع عدد من الرجال يرتدون الزي العسكري خارج قاعدة للقوات الجوية في كراكاس.

#Venezuela ????????: #GNB (national guard) forces are gathering at the perimeter fence of La Carlota airbase this morning. They're reportedly all defecting towards the opposition. pic.twitter.com/XkLTbc3cFX — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 30, 2019

وكان غوايدو قد قال من نفس الموقع في وقت سابق اليوم، إنه يتمتع بدعم القوات لبدء ”المرحلة الأخيرة“ لإنهاء حكم الرئيس مادورو.

لكن حكومة فنزويلا قالت: إن هذا تمرد محدود وإن غوايدو يسعى لانقلاب.

Tear gas is being fired near the air base "La Carlota", which is under the control of forces loyal to Guaidó. #Venezuela pic.twitter.com/Y3piEeRpOA — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) April 30, 2019

وقال غوايدو في الفيديو الذي تظهر فيه مجموعة رجال يرتدون بزات عسكرية، ”استجاب اليوم جنود شجعان، وطنيون شجعان، رجال شجعان، إلى ندائنا“، وذلك بالتزامن مع إعلان السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز أن جنودًا يدعمون غوايدو قاموا بـ“تحريره“ من السجن.

Momento de la liberación de Leopoldo López en Venezuela y su encuentro con Juan Guaidó, quien dio la orden a las fuerzas armadas para liberar al dirigente opositor de su arresto domiciliario. pic.twitter.com/evooJt6Y5F — Javier Salas ???????????? (@JavierSalasCABA) April 30, 2019

Huele a Libertad! Todos a la calle #Venezuela

Leopoldo y Guaido en La Carlota Caracas #VenezuelaLibre pic.twitter.com/0RsuHDNbxa — Adianez Alarcon (@AdianezAlarcon) April 30, 2019

وأدانت الحكومة الفنزويلية الثلاثاء، ”محاولة الانقلاب“ بعيد تأكيد زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة، عن تلقيه دعمًا من مجموعة من ”الجنود الشجعان“.

وقال وزير الاتصال خورخي رودريغيز في تغريدة، ”في هذه اللحظات نواجه ونقوم بتحييد مجموعة من الخونة داخل القوات العسكرية تمركزوا على جسر التاميرا للقيام بانقلاب“.