صحيفة: هكذا دافعت لولوة الخاطر عن رعاية قطر للإرهاب بوصفه ”أحد الوجوه العديدة للحقيقة“

سخرت صحيفة ”فرانكفورتر الغماينة العامة“ الألمانية من المنطق السياسي والإعلامي الذي تستخدمه قطر في الترويج للإرهاب المتظلل بالإسلام السياسي، والطريقة التي يُبرر فيها المسؤولون القطريون رعايتهم وتحالفهم مع قوى التطرف.

وعرضت الصحيفة الألمانية نموذجاً أخيراً من هذا النهج في الذي تحدثت به لولوة راشد الخاطر، الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، في الندوة التي عقدتها بمركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون الأمريكية (CCAS).

وجه من وجوه الحقيقة

ففي محاولة للتقليل من الشكوك والهواجس التي تُحيط بنهج الرعاية القطرية للتطرف المتمثل بدواعي ”الإسلام السياسي“ ومنظماته الإرهابية، قالت لولوة الخاطر إن ”للحقيقة نسخها وصورها العديدة ..هناك دوماً سردية عن الحقيقة وسردية أخرى مضادة، ولذلك نجد لدينا عدة أديان“.

واعتبرت صحيفة ”الغماينة“ أن هذا المنطق القطري في التلاعب بالألفاظ يستهدف التغطية على رعاية قطر للإخوان المسلمين، وهو نفس النهج الذي تستخدمه قناة الجزيرة في الترويج للإرهاب باعتباره وجهًا من الوجوه العديدة للحقيقة، يتفق عليه ويختلف فيه الناس بشكل طبيعي، حسب قول لولوة الخاطر.

وجاء هذا الموقف الألماني الرافض للنهج القطري في تفسير الإرهاب ورعايته، ضمن ما وصفته الصحيفة بأنه برنامج قطري للبحث عن حلفاء داخل المجتمعات الأكاديمية التي تخترقها الدوحة بالتمويل السخي وتصنيع مدافعين عنها في مواقفها الخلافية.

وأعطت الصحيفة نموذجاً على ذلك في نوعية الحضور بندوة لولوة الخاطر في جامعة جورجتاون، حيث كان الحضور خمسين شخصًا بينهم جون ديوك انطوني مؤسس مجلس العلاقات الوطنية مع العرب الأمريكان، وهو المجلس الراعي لحركة حماس. كما كان بينهم يحيى الهندي الذي يعتبر مفتي الطلاب المسلمين في الجامعة، فضلاً عن روشيل ديفيس المعروف بعلاقاته الشخصية الغامضة مع المؤسسات القطرية.

ونقلت الصحيفة الألمانية دفاعها عن تجربة الإخوان المسلمين اليائسة في مصر، ووصفها لقطر بأنها ”موئل الحرية في الشرق الأوسط،“ وهو توصيف قالت الصحيفة إنه يناقض التقارير السنوية الأخيرة لمركز فريدم هاوس الذي يقيس مراتب الحرية الصحفية والسياسية في العالم.