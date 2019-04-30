واشنطن تحذر سيريلانكا من هجمات محتملة

قالت السفيرة الأمريكية لدى سريلانكا، ألاينا تبليتز، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن أفرادًا من المجموعة المتشددة التي يلقى باللوم عليها في تفجيرات عيد القيامة في البلاد، ربما لا يزالون طلقاء ويخططون لمزيد من الهجمات.

وأضافت في مقابلة مع ”رويترز“: ”نعتقد أن التهديد الإرهابي ما زال قائمًا، وربما كان هناك مخططون يعملون. ربما لا يزال أعضاء نشطون في المجموعة التي نفذت الهجمات الإرهابية في أحد عيد القيامة طلقاء“.

وتابعت ”لدينا بالتأكيد ما يدفعنا للاعتقاد بأن مجموعة الهجوم لم تعد غير نشطة بالكامل. نعتقد أن تخطيطًا قيد التنفيذ“.