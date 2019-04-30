للمرة الثانية.. كاريكاتير ”مهين“ لنتنياهو على ”نيويورك تايمز“ (صور)

أثارت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية غضبًا واسعًا في إسرائيل، وفي أوساط الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة، بعد نشرها كاريكاتيرًا ثانيًا اعتبر معاديًا للسامية، ومهينًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونشرت الصحيفة كاريكاتيرًا أول أمس الأحد رغم إصدارها اعتذارًا عن نشرها كاريكاتيرًا الخميس الماضي، يصور نتنياهو على أنه ”كلب“.

وظهر نتنياهو في الرسم الكاريكاتيري الثاني، الذي أعده رسام الكاريكاتير النرويجي المعروف رور هاغين، وهو يحمل كاميرا محمولة على عصا لالتقاط سيلفي، حاملًا ما يشبه صفيحة معدنية رسم عليها نجمة داوود، فيما بدت عيناه مثل عيني وحش.

وقال مدير حملة ”ساندونا“ اليهودية في لوس أنجلوس: ”تعتبر هذه خطوة سيئة للغاية من قبل نيويورك تايمز، خاصة بعد اعتذارها عن نشرها كاريكاتيرًا الخميس الماضي، وتعهدها بعدم تكرار مثل هذه الأعمال“.

من جانبه، أشار تشارلز كوفمان، رئيس المنظمة اليهودية ”بيناي بريث“ في نيويورك، إلى أن الرسمين معاديان للسامية، ويمثلان ”الكراهية وعمل نيويورك تايمز ضد إسرائيل منذ فترة طويلة“.