دبلوماسي يؤكد تعهد واشنطن بدفع مليوني دولار لبيونغ يانغ مقابل الإفراج عن طالب أمريكي

المصدر: أ.ف.ب

أكّد دبلوماسي أمريكي سابق الإثنين أن الولايات المتحدة وافقت على دفع مبلغ مليوني دولار لكوريا الشمالية مقابل الإفراج عن طالب أمريكي كانت تقارير أفادت بأنه دخل في غيبوبة جراء تعرّضه للتعذيب، وقال إن على واشنطن أن تفي بتعهّدها.

وقال جوزف يون الدبلوماسي الأمريكي المخضرم الذي توجّه في عام 2017 إلى بيونغ يانغ لإعادة أوتو وارمبير البالغ 22 عاما، إن كوريا الشمالية سلّمته فاتورة بمليوني دولار مقابل نفقاته الطبية.

وقال يون إنه اتّصل بوزير الخارجية حينها ريكس تيلرسون، مبديا اعتقاده بأن الأخير طلب موافقة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال يون الذي خرج بعدها من الإدارة الأمريكية لشبكة ”سي ان ان“ إن تيلرسون ”عاود الاتصال بي سريعا جدا وقال نعم امض قدما ووقع“.

والخميس ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر غير محددة أنه طُلب من مسؤول أمريكي التوقيع على تعهد بدفع مليوني دولار لتسديد نفقات طبية قبل السماح بمغادرة وارمبير جوا وعودته إلى الولايات المتحدة من بيونغ يانغ في 2017.

وفي تغريدة أطلقها ردا على ما أوردته الصحيفة كتب ترامب واصفا نفسه بـ“أعظم مفاوض حول رهائن“ في تاريخ الولايات المتحدة أن أي مبلغ لم يدفع لكوريا الشمالية.

لكن يون اعتبر أن قرار ترامب يعني أن على الولايات المتحدة أن تدفع المبلغ.

وقال يون ”إذا وقّعت، إذا وعدت الحكومة الأمريكية حكومة أخرى بانها ستسدد المبلغ، برأيي يجب أن نمضي قدما وأن نفي بتعهّدنا“، مضيفا أن قضية التوقيع من عدمه مسألة منفصلة.

وتؤكّد الولايات المتحدة مرارا أنها لا تدفع فدية مقابل إطلاق رهائن أو سجناء، لعدم إعطاء أي حوافز لخطف أمريكيين.

وفي منتدى من تنظيم صحيفة ”ذا هيل“ قال وزير الخارجية مايك بومبيو ”لم تدفع هذه الإدارة على الإطلاق مقابل الإفراج عن أي رهينة ولا تنوي القيام بذلك“.

وكان وارمبير، الطالب في جامعة فرجينيا، سجن بعد اتهامه بنزع ملصق دعائي في فندقه خلال رحلة إلى كوريا الشمالية.

وقال الأطباء إنه تعرض لتلف دماغي حاد خلال فترة سجنه في كوريا الشمالية، ودخل في غيبوبة وتوفي بعد أيام من عودته إلى الولايات المتحدة.

وفي كانون الأول/ديسمبر قضت محكمة أمريكية بإلزام كوريا الشمالية بدفع مبلغ 501 مليون دولار كتعويض لتسببها بوفاة وارمبير، مرجّحة تعرضه للتعذيب.

ومن المرجّح ألا تبادر كوريا الشمالية لدفع هذا المبلغ أبدا.