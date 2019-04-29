بالفيديو.. موقف محرج لرئيس الوزراء الكندي خلال لقائه نظيره الياباني

تعرض رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو لموقف محرج خلال لقائه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في أوتاوا.

ورحب الزعيم الكندي برئيس الوزراء الياباني، قائلًا:“من دواعي سروري الحقيقي الترحيب بالزعيم الياباني في أوتاوا لأول مرة“، لكن ترودو عانى من زلة لسانه عندما استكمل حديثه.

وقال ترودو:“ إنه لمن دواعي سروري الحقيقي أن نرحب برئيس الوزراء شينزو آبي في كندا للمرة الثانية خلال عام، وفي أوتاوا لأول مرة بمناسبة 90 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين كندا والصين“.

وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى الصين بدلًا من اليابان خلال كلمته الترحيبية بآبي، وفقًا لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية.

وارتكب رئيس الوزراء الكندي نفس الخطأ بعد دقائق من إثارة مزاعم بأن ترودو ربما كان منشغلاً بتدهور العلاقات بين بلاده والصين بعد إلقاء القبض على كبير المسؤولين الماليين لشركة ”هاواي“ منغ وانزهو في فانكوفر في ديسمبر الماضي.

كان قد اجتمع آبي وترودو يوم الأحد؛ لمناقشة فوائد اتفاقية التجارة في المحيط الهادئ التي ابتعد عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إن الاتفاقية يجب أن تكون نموذجًا للاتفاقيات المستقبلية.

ودخلت اتفاقية التجارة التي تضم 11 دولة، وهي نسخة مجددة من شراكة عبر المحيط الهادئ، حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي.