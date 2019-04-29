ترامب أدلى بأكثر من 10 آلاف تصريح ”كاذب أو مضلل“‎

المصدر: أ ف ب

بعد أكثر من 800 يوم في الرئاسة، تجاوزت التصريحات ”الكاذبة أو المضللة“ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب العشرة آلاف تصريح، بحسب إحصائية لصحيفة ”واشنطن بوست“.

وكان من المفترض أن تغطي الإحصائيات التي تولاها فريق ”تقصي الحقائق“ في الصحيفة المئة يوم الأولى من رئاسة ترامب، لكن العملية تواصلت بعد ذلك.

وسجل 22 بالمئة من هذه التصريحات أثناء تجمعات ”أعيدوا أمريكا عظيمة“، التي ابتعد فيها ترامب كثيرًا عن الواقع والحقائق.

ومن الأشياء اللافتة، أن الرئيس الجمهوري يميل إلى تكرار نفس العبارات الخاطئة.

ومنذ وصوله إلى الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2017، حصل ترامب على 21 بطاقة تسندها الصحيفة لخبر كاذب تكرر على الأقل عشرين مرة.

وترامب الذي يصف بانتظام الصحافيين بأنهم ”أعداء الشعب“ ويروجون ”أخبارًا مزيفة“، علق مؤخرًا على مدققي الحقائق في الصحف قائلًا: ”إن مدققي الحقائق المزعومين هم بين أكثر الأشخاص عديمي النزاهة داخل وسائل الإعلام“.