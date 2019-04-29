إسبانيا تمنع رئيس كتالونيا السابق من الترشح للانتخابات الأوروبية

المصدر: ا ف ب

منعت السلطات الانتخابية الإسبانية رئيس إقليم كتالونيا السابق، كارلوس بودجمون، من الترشح للانتخابات الأوروبية التي ستُجرى في 26 أيار/مايو، حسبما أعلن حزبه الاستقلالي، اليوم الإثنين.

وبحسب حزب ”معا من أجل كتالونيا“ الذي نقل إلى الصحافة قرار المنع، تريد السلطات الانتخابية ”إسكات“ بودجمون وانفصاليين اثنين آخرين في المنفى، هما: توني كومان، وكلارا بونساتي.

ولم تعلق الهيئة الانتخابية على الأمر.

وكان الحزب الشعبي (يمين) وحزب كويدادانوس (ليبرالي) قدّما التماسًا أمام السلطات الانتخابية لمنع ترشح بودجمون.

وغادر بودجمون، الشخصية الرئيسية في محاولة انفصال كتالونيا في تشرين الأول/أكتوبر 2017، إسبانيا لتجنّب ملاحقات قانونية ويعيش حاليًا في بلجيكا.

وقد عيّنه حزبه على رأس اللائحة في الانتخابات الأوروبية.

وأوضح بودجمون مؤخرًا أن ”الهدف هو إسماع صوت كتالونيا التي تريد أن تكون جمهورية مستقلة في قلب الهيئة التي تمثّل المواطنين الأوروبيين“.