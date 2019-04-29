وزير تركي: العقوبات الأمريكية على إيران لن تضر بعلاقتنا الثنائية

أكد وزير النقل التركي، جابر تورهان، الإثنين، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لن تُلحق أي ضرر بعلاقات البلدين، لافتًا إلى عدم قبول أنقرة هذه العقوبات، ومواصلتها توسيع العلاقات الاقتصادية مع طهران.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، عن تورهان، قوله: إن ”العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على إيران لن تُلحق أي ضرر بعلاقات البلدين، بل أن العلاقات بين البلدين تشهد توسعًا وتطورًا في إطار التعاون الثنائي بشكل يومي“.

وأضاف تورهان خلال كلمته في جلسة اللجنة المشتركة بين إيران وتركيا للنقل، أن ”البلدين يعملان على زيادة أوجه التعاون الاقتصادي بينهما“، لافتًا إلى إمكانية وصول الحجم التجاري بين أنقرة وطهران إلى 30 مليار دولار.

وكشف وزير النقل التركي عن اتفاق مسؤولي البلدين على زيادة طرق النقل، خاصة في خطوط السكك الحديدية، منوهًا أن هناك قرارات تم اتخاذها ستفضى إلى توسيع قطاع النقل بالسكك الحديدية على مستوى نقل المسافرين أو البضائع.

وتابع أن أحد أهم القرارات في هذا الصدد، هو زيادة نسبة النقل بين البلدين عن طريق خطوط السكك الحديدية إلى مليون طن، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق المصالح المشتركة في قطاع النقل، وخطوط السكك الحديدية بين البلدين.

وتؤكد تركيا دومًا على عدم التزامها بالعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعات اقتصادية إيرانية، حيث شددت في أكثر من مناسبة على عدم مقاطعة البضائع أو تقليص حجم التجارة مع إيران، في تحد لقرارات وقوانين العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وكان عدد من كبار مسؤولي الحكومة التركية، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلنوا عن رفضهم المشاركة في تطبيق مواد العقوبات على إيران، لا سيما النفط والغاز، حيث عبر أردوغان عن هذا قائلًا: ”من سوف يدفئ شتاءنا سوى غاز إيران؟“.