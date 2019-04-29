وفد سياسي من كوريا الشمالية يزور إيران

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم الاثنين، إن وفداً سياسياً من كوريا الشمالية يرأسه مساعد وزير الخارجية ”باك ميونغ غوك“ سيزور العاصمة طهران.

وأضافت الوكالة الإيرانية ”الوفد السياسي الكوري الشمالي من المقرر أن يزور إيران، في إطار جولة تتضمن سوريا ومنغوليا وأذربيجان في إطار توطيد علاقات بيونغ يانغ مع حلفائها القدامى وتطوير التجارة مع تلك الدول“.

وتابعت“الوفد الذي يترأسه نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، باك ميونغ غوك غادر يوم السبت (أول أمس) بيونغ يانغ، للتوجه إلى إيران وسوريا وهما أعضاء في حركة عدم الانحياز“.

ولم تكشف الوكالة بحسب معلومات حصلت عليها المزيد من التفاصيل عن زيارة الوفد السياسي الكوري الشمالي.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أعلن أمس الأحد، أنه يعتزم زيارة كوريا الشمالية، رافضاً تحديد موعد معين لهذه الزيارة، مبيناً أنه ”سيقوم بزيارة إلى روسيا ودولتين جارتين في غضون الأيام العشرة المقبلة في إطار برنامج التعاون الثنائي“.

وفي 8 من أغسطس الماضي، زار وزير خارجية كوريا الشمالية، ”ري يانغ هو“، العاصمة الإيرانية طهران، والتقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس حسن روحاني.

ووصف ري يانغ هو، انسحاب الولايات المتحدة وإعادة فرض عقوبات ضد إيران بأنهما ”إجراء غير صحيح ومعارض للمواثيق الدولية“.