في ابتزاز لنتنياهو.. أحزاب إسرائيلية تطالب بالمليارات لدخول الائتلاف الحكومي

كشف مسؤول كبير في حزب ”الليكود“ الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، أن الأحزاب التي تتفاوض معه للدخول في الائتلاف الحكومي تطلب مبالغ مالية هائلة في محاولة لابتزاز الحزب.

ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ عن المصدر قوله إن ”المعركة الآن ليست على توزيع الحقائب الوزارية، إذ تتطلب الشراكات والتحالفات مليارات الدولارات في ميزانية غير مسبوقة“.

ورفض المسؤول الحزبي مطالبات الأحزاب الإسرائيلية بالحصول على مبالغ ضخمة مقابل تسهيل تشكيل الحكومة، قائلاً إنه ”إلى أن يتم تحديد من هو وزير المالية، من المستحيل الاستجابة للمطالب المالية“.

ووصف المصدر المبالغة في الطلبات المالية من الأحزاب بقوله: ”هذه كميات ومطالب لا يمكن قياسها على الإطلاق، إنها كميات ضخمة لم تتم رؤية مثلها“.

وطلب وزير المالية موشيه كحلون بالفعل علنًا الوزارة، لكنه لم يقدم هذا الطلب رسميًا إلى نتنياهو أو إلى فريق ليكود التفاوضي، حيث يرفض كحلون تعيين فريق تفاوض ضمن الائتلاف مع الليكود ويطالب بإجراء محادثة مباشرة مع نتنياهو.

في الإطار ذاته، كشف موقع ”كالكاليست“ العبري أن نتنياهو يطالب جميع الأحزاب التي تدخل الائتلاف بدعم نقل ميزانية مدتها سنتان لعامي 2020-2021، ووفقًا للخطة، سيتم تقديم مقترح الميزانية إلى الكنيست حتى نهاية يوليو.

وذكر الموقع أن بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع، أوضح لشركاء التحالف أنه يعتزم زيادة ميزانية الدفاع.

من جهتها، نقلت القناة 7 العبرية، اليوم، عن عوديد فورير، عضو الكنيست عن حزب ”إسرائيل بيتنا“، تأكيده أن حزبه الذي يقوده ليبرمان لا يزال بعيدًا عن الانضمام إلى الحكومة، وأن هناك فجوات لا تزال كبيرة.