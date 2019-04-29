رئيس سيرلانكا يجري تغييرًا أمنيًا مع تحذيرات من هجمات جديدة

عين رئيس سيرلانكا مايثريبالا سيريسينا، يوم الاثنين، ”تشاندانا ويكراماراتنه“، قائمًا بأعمال القائد، في أحدث تغيير في المناصب الأمنية بعد تفجيرات انتحارية وقعت يوم عيد القيامة.

وكان تشاندانا الرجل الثاني في قيادة الشرطة، بعد بوجيث جاياسوندارا، قائد شرطة البلاد.

وقال مصدران في المكتب الرئاسي، مطلع الأسبوع، إن بوجيث جاياسوندارا قائد شرطة البلاد رفض طلبًا من الرئيس بالتنحي.

وحذر مسؤولون أمنيون في سريلانكا من أن متشددين نفذوا تفجيرات في ”عيد القيامة“ يخططون لمزيد من الهجمات باستخدام سيارة ”فان“ وأشخاص متخفين بزي الجيش.

وقال رئيس إدارة أمن الوزارات – وهي وحدة في الشرطة – في خطاب للنواب وإدارات أمنية أخرى، يوم الاثنين، إنه ”قد يكون هناك موجة أخرى من الهجمات“.