سليماني: إيران لن تتفاوض أبدًا مع أمريكا تحت الضغط

أعلن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، الاثنين، معارضته للتفاوض مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن ”التفاوض والجلوس على طاولة مع أمريكا يعني استسلام إيران“.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، اليوم، عن قاسم سليماني خلال كلمة له أمام حشد من قادة ومديري قوات الشرطة الإيرانية قوله ”إن التفاوض مع الولايات المتحدة هو مصداق واضح لاستسلام إيران“، مضيفًا أن ”هدف عدونا (أمريكا) مواصلة الضغوط الاقتصادية من أجل إجبارنا على الجلوس معه على طاولة المفاوضات“.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أن التفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي هو خطأ استراتيجي، مشيرًا إلى أن ”المسؤولين في أمريكا يجب أن يفهموا أنهم يواجهون غصماً قوياً“، في إشارة إلى إيران.