تحذيرات من هجمات جديدة في سريلانكا

حذر مسؤولون أمنيون في سريلانكا من أن متشددين نفذوا تفجيرات في ”عيد القيامة“ يخططون لمزيد من الهجمات باستخدام سيارة ”فان“ وأشخاص متخفين بزي الجيش.

وقال رئيس إدارة أمن الوزارات – وهي وحدة في الشرطة – في خطاب للنواب وإدارات أمنية أخرى اطلعت عليه ”رويترز“، يوم الاثنين، إنه ”قد يكون هناك موجة أخرى من الهجمات“.

وأضاف المسؤول أن ”المعلومات المتاحة تشير إلى أن أفرادًا يرتدون زي الجيش ويستخدمون سيارة فان قد يشاركون في تنفيذ الهجمات“.

وأشار إلى أن ”المتشددين يستهدفون خمسة مواقع وقد ينفذون الهجمات الأحد أو الاثنين“.

ولم تقع هجمات أمس الأحد، فيما كثفت السلطات في أنحاء البلاد من الإجراءات الأمنية وجرى اعتقال العشرات من المشتبه بهم منذ تفجيرات 21 نيسان/ أبريل، التي استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن 250 شخصًا بينهم 40 أجنبيًا.

وتشتبه السلطات في أن أعضاء جماعتين محليتين لا يعرف الكثير عنهما، وهما جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم، نفذتا الهجمات على الرغم من أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عنها.

ورفعت الحكومة حظر التجول مساء أمس الأحد، للمرة الأولى منذ التفجيرات، لكن الشرطة في العاصمة كولومبو نفذت عمليات تفتيش عشوائية.

وقال الخطاب إن أحد الأهداف الجديدة للمتشددين يقع في باتيكالوا، وهي مدينة على الساحل الشرقي قتل فيها 27 شخصًا في تفجير انتحاري على كنيسة.

ولم يذكر الخطاب أهدافًا أخرى محتملة للهجمات التي قد تقع، لكن وزيرين ونائبين من المعارضة أكدوا لـ“رويترز“ أنهم على علم بالتحذير الأمني الأخير.

وقال وزير الصحة راجيثا سيناراتني: ”تم إبلاغنا بذلك من إدارة أمن الوزارات“.