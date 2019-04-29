رئيس إندونيسيا يبحث إجراء تعديلات دستورية قبل ولايته الثانية

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مقابلة مع صحيفة محلية نشرت اليوم الاثنين، إنه يفكر في إجراء تعديل وزاري قبل أن يؤدي اليمين لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في أكتوبر المقبل.

وتشير تقديرات أولية إلى أن ويدودو فاز في الانتخابات بفارق 10 نقاط مئوية رغم أن النتائج الرسمية لن يتم إعلانها قبل الـ 22 من مايو/ أيار في حين أعلن منافسه برابو سوبيانتو فوزه أيضًا.

وكانت هناك تكهنات بشأن إجراء تعديل وزاري بين السياسيين والمسؤولين الحكوميين قبل انتخابات الـ17 من أبريل/ نيسان، مع احتمال تغيير بعض الوزراء المسؤولين عن الحقائب الاقتصادية.