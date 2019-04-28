المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يقرر عقد جلسة استماع لنتنياهو

قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، افيخاي مندلبليت، مساء الأحد، عقد جلسة استماع قانونية، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل العاشر من شهر يوليو /تموز القادم.

وذكرت قناة ريشيت كان العبرية، أن مندلبليت أمهل محامي الدفاع عن نتنياهو، حتى العاشر من الشهر المقبل لتنسيق موعد إجراء هذه الجلسة، مؤكدًا أنه لا يوجد مبررات لتأخير جلسة الاستماع القانونية المتعلقة بملفات فساد نتنياهو.

وفي السياق ذاته، قالت القناة العبرية، أن هناك تحركات حزبية إسرائيلية للطلب من الائتلاف الحكومي بالسعي لسن قانون ”الحصانة“ خلال الأشهر الأولى من الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن القانون سيحدد معنى الحصانة التلقائية من محاكمة أي عضو في البرلمان، حيث تتطلب مقاضاة أي عضو، الموافقة على ذلك من الأعضاء النواب في الكنيست، وخاصة عندما يكون للتحالف أغلبية.

وبدأ نتنياهو بمشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بعد نجاح حزب الليكود الذي يتزعمه، وسط الكثير من العقبات الحزبية والسياسية، أهمها الملاحقات القانونية في ملفات فساده المالية والإدارية، في ظل محاولات منه للتنصل من أي استحقاق قانوني قد يؤثر على مستقبله السياسي.