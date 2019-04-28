مبعوث أمريكي: اتفاق السلام بأفغانستان يتوقف على وقف طالبان لإطلاق النار

أكد مبعوث السلام الأمريكي إلى أفغانستان ”زلماي خليل زاد“، اليوم الأحد، أن ”أي اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية سيعتمد على إعلان وقف إطلاق نار دائم“، والتزام بإنهاء الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ فترة طويلة.

وقال خليل زاد في مقابلة مع قناة ”تولو نيوز“ الأفغانية، إن ”مطالب طالبان تركز على انسحاب القوات الأمريكية من البلاد“.

وأضاف: ”تركيزنا منصب على الإرهاب. لن يُبرم اتفاق ما لم نر وقفًا دائمًا لإطلاق النار والتزامًا بإنهاء الحرب.. نحن نسعى للسلام ولتسوية سياسية… ونريد أن يمنحنا السلام فرصة للانسحاب“.

ووصل الدبلوماسي الأمريكي المولود في أفغانستان إلى كابول، أمس السبت؛ للقاء الرئيس أشرف غني في إطار جولة تشمل عدة دول، قبيل اجتماعه المقبل مع طالبان في قطر.

ولدى الولايات المتحدة نحو 14 ألف جندي في أفغانستان، في إطار بعثة يقودها حلف شمال الأطلسي تعرف باسم ”الدعم الحازم“ التي تتولى تدريب ودعم قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية في معركتها مع مقاتلي طالبان والجماعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة.