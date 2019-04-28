إيران تعترف باحتجاز سفينة لها في ليبيا

اعترف مسؤول إيراني بارز، اليوم الأحد، بتوقيف السلطات الليبية إحدى السفن الإيرانية في ميناء مصراتة، عازيًا ذلك إلى خلافات مع الحكومة الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن المدير التنفيذي لشركة الملاحة الإيرانية محمد سعيدي، قوله إن ”هناك خلافات مع الحكومة الليبية في مسألة السفينة الإيرانية، ونقوم بالتفاوض بشأن حلها“. مضيفًا أنه ”بعد انتهاء المحادثات مع الحكومة الليبية، سيتم الإعلان عن أخبار إضافية“.

ويعد هذا أول إقرار رسمي إيراني بشأن هذه السفينة، التي أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، أمس السبت، عن احتجازها بميناء مصراتة، بعد التأكد من أنها على قائمة العقوبات الأمريكية.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أكد في وقت سابق، أن السفينة الإيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، و“متورطة بأعمال مشبوهة“.

وأشار المسماري، إلى رصد رسو السفينة في ميناء مصراتة، مؤكدًا أنها ”مدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية لارتباطها بوزارة الدفاع والحرس الثوري الإيراني، ولديها عمليات غير شرعية في نقل الذخائر والأسلحة والمعدات الحربية“.

وطالب المسماري، مجلس الأمن الدولي بإطلاع الليبيين على محتوى السفينة الإيرانية المضبوطة في ميناء مصراتة.