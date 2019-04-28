مفاوض أوروبي: أسبوع حاسم في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد

أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، بشأن خروج بريطانيا من التكتل، ميشيل بارنييه، يوم الأحد، أن نتيجة المحادثات بين حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وحزب العمال المعارض لحل أزمة الانسحاب، يمكن أن تحسم هذا الأسبوع.

وأوضح بارنييه لتلفزيون ”إل.سي.آي“، أن ”هذا الأسبوع سيكون بالغ الأهمية، ستكون لدينا نتائج المفاوضات بين حزب العمال وحكومة تيريزا ماي”.

وقالت متحدثة باسم حزب العمال، يوم الأحد، إن ”المحادثات مثمرة، لكن الحكومة بحاجة للتعامل مع ما تعتبره خطوطًا حمراء.

وقال بارنييه، إن ”المحادثات بين حزب العمال والحكومة البريطانية لا تتطرق إلى اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض عليه بين الاتحاد الأوروبي وماي“.

وأضاف أن ”الطرفين متفقان على أن الاتفاق الذي لدينا هو الوحيد الممكن.. والاتفاق الذي توصلنا إليه غير قابل للتفاوض“.

وتابع قائلًا: ”السيدة ماي موافقة وكذلك زعيم حزب العمال جيريمي كوربين. ما يمكن أن نتفاوض عليه ونحسنه هو الإعلان السياسي الذي يحدد علاقتنا المستقبلية مع بريطانيا“.

وأضاف بارنييه، أن الناخبين البريطانيين سيشاركون في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة، التي ستجرى في نهاية مايو/ أيار، في حالة عدم التوصل لاتفاق قبل الانتخابات، مشيرًا إلى أن النواب البريطانيين الذين سيفوزون بمقاعد سيخرجون من البرلمان الأوروبي، بمجرد انسحاب بلادهم من التكتل إذا تم ذلك.