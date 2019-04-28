مسلسل التخبط الإيراني.. باقري: لن نغلق مضيق هرمز

أعلن اللواء محمد حسين باقري، رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن بلاده لن تغلق مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن.

ويأتي ذلك وسط موجة من التصريحات الإيرانية المتخبطة بشأن المضيق.

وقال اللواء باقري في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، ”لا نريد إغلاق مضيق هرمز لكن سنتعامل مع من يهدد أمنه“، مضيفًا أن ”أمن المضيق هو مسؤوليتنا ونريده أن يبقى مفتوحًا لكننا قادرون على إغلاقه إذا تمادى الأعداء“.

وأضاف اللواء باقري ”البوارج الأمريكية أجابت حتى الآن عن أسئلتنا لدى عبور المضيق ولم تكن هناك أدنى مشكلة“، مشيرًا إلى أنه ”يتعيّن على كل القطع البحرية الحربية وغيرها الإجابة على أسئلة الحرس الثوري لدى عبور المضيق“.

وكانت إيران هددت بإغلاق مضيق هرمز في حال منعت من استخدامه. إذ أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن بلاده لديها كل القوة الضرورية لحماية مصالحها في مضيق هرمز.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران، وعلى كل الدول التي لا تلتزم بها، بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني والذي وقع في 2015.