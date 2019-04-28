شيرين عبادي: العقوبات الأمريكية يمكن أن تؤدي لإسقاط النظام الإيراني

اعتبرت الناشطة الإيرانية والمعارضة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، أن العقوبات الأمريكية ضد إيران يمكن أن تضعف النظام، وتؤدي إلى تغييره.

وقالت عبادي حسب ما نقل عنها موقع إذاعة ”فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية، اليوم الأحد، ”إنها تؤيد فرض عقوبات على إيران، ولكنها تتمنى أن لا تكون العقوبات تؤذي الشعب الإيراني“.

وأضافت عبادي إن ”منع إيران من بث القنوات التليفزيونية غير الفارسية على الأقمار الصناعية الغربية، هو إحدى الطرق التي يمكن أن تضر بالحكومة“، مشيرة إلى أن ”حظر استخدام هذه الأقمار الصناعية لإيران هدفها وقف الدعائية الإيرانية“.

وقالت ”كيف تعتقد أن بعض الشباب السوري أو اللبناني أو اليمني يدعم إيران؟! إنه من خلال شبكات التلفزيون نفسها التي تغري الشباب“، مشددة على أن ”الإصلاح لن ينجح في إيران بسبب طبيعة النظام القائم“.

وقالت عبادي ”لن يكون هناك إصلاح في إيران ما لم يتم تغيير الدستور، وهذا شيء يجب أن يقوم به شعب إيران وداخل إيران“، مؤكدة أن ”الطريق إلى الإصلاح هو تغيير الدستور“.

وعبادي، هي من أبرز المعارضين الإيرانيين، وهي محامية في مجال حقوق الإنسان، والقاضي سابقًا والتي تعيش في المملكة المتحدة منذ عام 2009، ودعمت مختلف حركات الإصلاح داخل إيران.

وضاعفت إدارة ترامب هذا الاسبوع المزيد من الضغوط على إيران، معلنة أنها لن تعفي أي دولة من العقوبات إذا واصلت شراء النفط الإيراني، وجاءت هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية ”الضغط الأقصى“ للإدارة التي تهدف إلى القضاء على جميع عائدات إيران من صادرات النفط.

ويقول مايك بومبو، وزير الخارجية الأمريكي، إن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض الدخل الإيراني الذي يصل إلى أكثر من 50 مليار دولار في السنة.