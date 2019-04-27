تقرير أمريكي: إيران لا تملك القوة الكافية لتنفيذ تهديدها بإغلاق مضيق هرمز

استبعد تقرير أمريكي أن يكون لدى إيران القدرة على تنفيذ تهديدها ”المتكرر“ بإغلاق مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنها لا تملك القوة الكافية لذلك.

ورأى التقرير الصادر عن مجلس العلاقات الخارجية أنه من الصعب على إيران تنفيذ تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي لعدم امتلاكها القوة الكافية، خاصة وأن الممر المائي يزيد عرضه على 20 ميلًا (36 كلم)، مشيرًا إلى أن خيارات طهران تشمل استخدام القوارب المسلحة السريعة والصواريخ، لكنها ستضطر إلى مواجهة رد سريع وقوي من المجموعة الدولية.

إلى ذلك، استبعد التقرير أن يؤدي الحظر النفطي إلى رضوخ إيران وموافقتها على الدخول في مفاوضات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، متوقعًا أن تلجأ طهران إلى الانتظار حتى مجيء رئيس أمريكي جديد، أقل عدائية تجاهها.

واعتبر مجلس العلاقات الخارجية، في التقرير الذي نشره الجمعة، أن إيران ليس لديها الحافز الكافي الآن للدخول في مفاوضات مع واشنطن بشأن اتفاق نووي جديد بدلًا من اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.

وقال التقرير: ”من المتوقع أن تتمسك إيران بسياسة الصبر الإستراتيجي، والتي تعني الانتظار لمجيء إدارة أمريكية جديدة قد تعيد العمل باتفاق عام 2015، أو تنتهج استراتيجية وسياسة أقل عدائية من سياسة ترامب.“

هجمات إلكترونية

وحذر التقرير من أن طهران قد تلجأ إلى ”شن هجمات إلكترونية ضد الدول الخليجية المنتجة للنفط، وخاصة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة“.

لكنه استدرك بالقول: ”حتى لو نجحت في إغلاق مضيق هرمز، فإن ذلك لن يؤثر كثيرًا على صادرات السعودية والإمارات، نظرًا لأن الدولتين لديهما خطوط أنابيب تتخطى المضيق“.

ووفقًا للتقرير فإن ارتفاع صادرات النفط الأمريكية والتي وصلت إلى أكثر من 2.5 مليون برميل يوميًا في الأسابيع الماضية هي التي سهلت قرار واشنطن بشأن الحظر الكلي لصادرات النفط الإيرانية.

لكنه أضاف: ”ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تتبع الحذر بشأن فرض كثير من العقوبات على سوق النفط، لأن صادراتها قد تتأثر أحيانًا بالأعاصير أو الحوادث الأخرى أو النزاعات في مناطق إنتاج النفط في بعض الدول“.