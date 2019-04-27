إسرائيل ستطلق سراح أسيرين بعد استعادة رفات أحد جنودها من سوريا‎

قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل ستطلق سراح أسيرين بعد أن استعادت رفات جندي مفقود منذ عام 1982 عثرت عليها قوات خاصة روسية في سوريا.

وسلمت روسيا هذا الشهر رفات الجندي الإسرائيلي زخاري باومل ومتعلقاته الشخصية.

وكان باومل يبلغ من العمر 21 عامًا عندما شارك في الغزو الإسرائيلي للبنان، وأعلن عن فقدانه إلى جانب جنديين آخرين في معركة السلطان يعقوب.

وقال المسؤول الإسرائيلي، طالبًا عدم نشر اسمه، اليوم السبت: ”إسرائيل قررت إطلاق سراح أسيرين في بادرة حسن نوايا“.

ولم يوفر المسؤول تفاصيل عن هوية الأسيرين، لكنه قال إن قرار إطلاق سراحهما جاء بعد استعادة رفات باومل.

وكان المسؤول يرد على تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية وأفادت بأن الأسيرين سوريان. ولم يصدر أي تعليق من السلطات السورية أو الروسية حتى الآن.

كما أحجم متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق.