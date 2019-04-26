ترامب: لم ندفع شيئًا لكوريا الشمالية للإفراج عن الطالب ”وارمبير“‎

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إنّ الولايات المتحدة لم تدفع مليوني دولار باعتبارها تكاليف طبية لكوريا الشمالية في العام 2017، مقابل إطلاق سراح الطالب الجامعي الأمريكي أوتو وارمبير.

وأصر ترامب في تغريدة على تويتر على أنه ”لم يتم دفع أي أموال لكوريا الشمالية مقابل أوتو وارمبير، لا مليوني دولار، ولا أي شيء آخر“.

والخميس، قال مسؤول أمريكي سابق لوكالة ”أسوشييتد برس“، إنّ مبعوثًا أمريكيًا أرسل لاستعادة وارمبير، وقع اتفاقًا لدفع مليوني دولار بناء على تعليمات ترامب.

وذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“، أن المسؤول تحدث عن الموضوع شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب مناقشة مسألة دبلوماسية حساسة.

وتوفي وارمبير في حزيران/ يونيو 2017، بعد فترة وجيزة من عودته إلى وطنه وكان في غيبوبة بعد 17 شهرًا بالأسر.

وأصدرت كوريا الشمالية حكمًا بالسجن 15 عامًا مع الأعمال الشاقة، على الطالب الذي كان في الـ22 من عمره.

من جهتها، تنفي كوريا الشمالية اتهامات أقارب وارمبير بأنها عذبته.