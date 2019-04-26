روسيا: من الممكن الاتفاق على لجنة لصياغة الدستور السوري قريبًا

قال مبعوث روسيا الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، اليوم الجمعة، إن الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة والجهات الداعمة للطرفين يمكن أن يتفقوا على تشكيل لجنة دستورية في الشهور المقبلة.

ويعتبر تشكيل لجنة دستورية ضروريًا لإجراء إصلاحات سياسية وانتخابات جديدة تهدف لتوحيد سوريا وإنهاء الحرب المستعرة منذُ 8 أعوام، والتي أودت بحياة مئات الآلاف وشردت نحو نصف سكان سوريا، الذين كان يبلغ عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة.

وفشل الجانبان حتى الآن في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية، ولم تسفر أحدث جولة من المحادثات أجريت في نور سلطان عاصمة قازاخستان عن تحقيق تقدم ملحوظ اليوم الجمعة، لكن لافرنتييف قال إنهم على وشك ذلك.

وأشار إلى أن دبلوماسيين من روسيا وإيران وتركيا سيجتمعون مع مفاوضين من الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة الأمر مجددًا، مضيفًا أن المسألة ”في طورها النهائي“.

وأوضح لافرنتييف للصحفيين أنه ”لم نتفق على التوقيت بعد ونأخذ في الاعتبار شهر رمضان المقبل، من المرجح جدًا أن يحدث ذلك بعده، لكنني أعتقد أنه بحلول هذا الوقت سيكون باستطاعة السيد بيدرسن (مبعوث الأمم المتحدة) إعلان“ تشكيل اللجنة.

وتدعم روسيا وإيران الحكومة السورية بينما تدعم تركيا قوات معارضة تسعى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وتتعاون الدول الثلاث من أجل إبرام اتفاق سلام في سوريا.