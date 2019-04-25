كيم جونغ: أمريكا تصرفت ”بسوء نية“ في قمة هانوي

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إن الولايات المتحدة الأمريكية تصرفت ”بسوء نية“ في قمة هانوي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونغ، قوله خلال قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السلام والأمن على شبه الجزيرة الكورية سيعتمدان تمامًا على الموقف الأمريكي مستقبلًا“.

وأضاف: ”الوضع في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة الآن، وصل طريقا مسدودا وإلى نقطة حرجة إذ قد يعود إلى وضعه الأصلي لأن الولايات المتحدة اتخذت موقفًا أحاديًا بسوء نية في محادثات القمة الثانية التي جرت في الآونة الأخيرة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة“.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، في فبراير/ شباط الماضي، قمتهما الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي.