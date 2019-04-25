وزير الخزانة البريطاني: لندن تستضيف حوارًا اقتصاديًا مع الصين في يونيو‎

أعلن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، اليوم الخميس، أن لندن ستشهد انعقاد الحوار الاقتصادي والمالي العاشر بين بلاده والصين في يونيو/ حزيران المقبل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخزانة البريطانية، اعتبر فيه هاموند الحوار المرتقب أنه ”يواصل العصر الذهبي للعلاقات بين بلاده والصين“.

وقال هاموند في البيان: إن ”العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لتعزيز فرص العمل والشركات والازدهار في بريطانيا، عامل أساسي لمستقبلنا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)“.

وتابع هاموند: ”من خلال تعميق تعاوننا في الخدمات المالية والتجارة والاستثمار مع الشركاء الدوليين، يمكننا ضمان مستقبل بريطانيا على الصعيد العالمي“.

واستضافت العاصمة الصينية، بكين، الحوار الاقتصادي والمالي الأخير مع المملكة المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

والصين هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة.

وفي 2017، بلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة إلى الصين 22.3 مليار جنيه إسترليني ( 28.7 مليار دولار)، والواردات من الصين 45.2 مليار جنيه إسترليني (58.2 مليار دولار)، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 22.9 مليار جنيه إسترليني ( 29.5 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية.

وتستقبل الصين 3.6 بالمئة من صادرات المملكة المتحدة، وتوفر 7 بالمئة من جميع واردات المملكة المتحدة.

وفي 25 أغسطس/ آب 2018، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الصين وبريطانيا اتفقتا على النظر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين الجانبين عقب الـ ”بريكست“.

وفي وقت سابق، توصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمديد مهلة بريكست حتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.