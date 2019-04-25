إيران.. اغتيال محام عن قضية ترتبط بقضايا فساد مالي‎

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الخميس، إن ”حميد حاجيان“ المحامي المعتمد لدى السلطة القضائية في البلاد، لقي مصرعه مساء أمس (الأربعاء) بالعاصمة طهران؛ بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين.

ويدافع المحامي حاجيان عن قضية رجل الأعمال البارز الملياردير المعتقل ”حسين هدايتي“ الذي يمول مجموعة من الأندية الرياضية لكرة القدم، بينها نادي ”برسبوليس“؛ بسبب تورطه بقضايا فساد مالي وغسيل أموال.

وأفاد موقع إذاعة ”فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية نقلًا عن مصادر قضائية، قولها إن ”المحامي حميد حاجيان، تم اغتياله بإطلاق الرصاص عليه، مساء أمس الأربعاء، في طهران“.

فيما أكد مسؤول محكمة طهران الجنائیة، القاضي محمد شهریاري، اليوم الخميس، أن ”الحادث وقع في شارع كامرانية في الساعة العاشرة والنصف مساء أمس، حيث أطلق مجهول وابلًا من الرصاص على المحامي حميد حاجيان وامرأة كانت برفقته“.

يشار إلى أن اغتيال حميد حاجيان وقع بعد ساعات من محاكمة حسين هدايتي، الذي قال خلال محاكمته: ”اذهبوا إلى المحامي المتنفذ حميد حاجيان، فقد احتال علي وأخذ 50 مليار تومان“، لكن في المقابل، قال محامي حسين هدايتي إن اغتيال حاجيان لا علاقة له بقضية موكله.

يُذكر أن حسين هدايتي كان قد حكم عليه بالسجن عام 2018 بتهمة الاختلاس والإخلال بالنظام الاقتصادي الإيراني، وهو أحد المتهمين في ملف بنك ”سرماية“.

ويوم أمس، أصدر رئيس الفرع 3 من المحكمة الاقتصادية الخاصة في إيران، حكمًا ضد هدايتي دون الكشف عنه بقضية فساد تتعلق بمصرف حكومي، وقال إن ”جزءًا من الحكم قد صدر وسيعلن قبل شهر رمضان“.